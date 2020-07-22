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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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‘Bir kadın daha ölmesin’

‘Bir kadın daha ölmesin’

'da günler sonra ormanlık alanda ölü bulunan için de resmi hesaplarından paylaşımda bulundu.

'da günler sonra ormanlık alanda ölü bulunan için de resmi hesaplarından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler, siyah zemin üzerinde Pınar Gültekin yazılı paylaşımda bulunurken, "Bir kez daha acı haber! Kadına şiddet bitsin, son bulsun. Bir kadın daha ölmesin!" ifadelerini kullandı.
  1. 22.7.2020
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