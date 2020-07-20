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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Tecrübesizlikten o golleri yedik

Tecrübesizlikten o golleri yedik

Sarı-lacivertlilerin , 90 dakika sonunda üzgündü. Karapınar, "Tecrübesizliğimizden, şanssızlığımızdan bir gol yedik. Sonrasında oyun koptu" dedi.

Sarı-lacivertlilerin , 90 dakika sonunda üzgündü. Muriç'in kırmızı kartını değerlendiren Karapınar, "O hareketi isteyerek yapmadı. Pozisyonlarımız vardı ama şans yanımızda değildi" dedi. Tecrübeli hoca, sözlerine şöyle devam etti: "Tecrübesizliğimizden, şanssızlığımızdan bir gol yedik. Sonrasında oyun koptu. 'ün o golleri attığını biliyorduk ama motivasyon kaybı oldu. Bizim gibi takımlar o golü yemez. Seneye daha iyi olmalıyız."
  1. 20.7.2020
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