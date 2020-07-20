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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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şoku

Luiz Gustavo şoku

öncesi F.Bahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon vazgeçilmezleri arasına giren , maç kadrosundan çıkarıldı.

öncesi F.Bahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon vazgeçilmezleri arasına giren , maç kadrosundan çıkarıldı. Hafif sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcunun önceki günkü idmana da çıkmadığı belirtildi.
  1. 20.7.2020
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