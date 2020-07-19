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19 Temmuz 2020, Pazar
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Menemen’li Murat’a teklif

Menemen’li Murat’a teklif

projesine devam eden , 1. Lig takımlarından 'da forma giyen 'a teklif yaptı...

projesine devam eden , 1. Lig takımlarından 'da forma giyen 'a teklif yaptı... İki kanatta da oynayabilen 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin bu sezonun bitimiyle sona ereceği ifade edildi. Menemenspor'da bu sezon 16 maça çıkan Elkatmış, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
  1. 19.7.2020
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