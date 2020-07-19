Emre Belözoğlu'ndan Benjamin Stambouli transferine veto! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe O transferi resmen veto etti! İşte sebebi...

'ndan transferine veto!

Emre Belözoğlu'ndan Benjamin Stambouli transferine veto!

Bu sezondan beklediğini bulamaya 'de sezonun bitimine az bir süre kala çalışmaları hız kazanmış durumda. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma mevki için flaş bir isim gündeme gelmişti. Ancak 'nun bu ismi veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezon için çalışmalarına hız kesmeden devam eden 'de temaslar sürüyor. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelirken menajerler son olarak Bundesliga ekiplerinden 04 ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu 'yi kulübe önermişti.

BELÖZOĞLU'NDAN VETO!
Takvim'in haberine göre, önerilen bu isim Fenerbahçe Futbol Şube Sorulusu Selahattin Baki tarafından 'nun önüne konuldu ancak Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü, 27 Ekim'de sakatlandıktan sonra bir daha sahalara dönemeyen Fransız oyuncuyu veto etti.

Stoper transferinde hata yapma şansları olmadığını söyleyen Emre'nin, devamlılığı olan bir stoper tercih ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

  1. 19.07.2020
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