Emre Belözoğlu'ndan Benjamin Stambouli transferine veto!
Bu sezondan beklediğini bulamaya Fenerbahçe'de sezonun bitimine az bir süre kala transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Önümüzdeki sezon şampiyonluk kupasının sahibi olmak isteyen sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürürken savunma mevki için flaş bir isim gündeme gelmişti. Ancak Emre Belözoğlu'nun bu ismi veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de temaslar sürüyor. Gelecek sezon şampiyon bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelirken menajerler son olarak Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki savunma oyuncusu Benjamin Stambouli'yi kulübe önermişti.
BELÖZOĞLU'NDAN VETO!
Takvim'in haberine göre, önerilen bu isim Fenerbahçe Futbol Şube Sorulusu Selahattin Baki tarafından Emre Belözoğlu'nun önüne konuldu ancak Fenerbahçe'nin müstakbel sportif direktörü, 27 Ekim'de sakatlandıktan sonra bir daha sahalara dönemeyen Fransız oyuncuyu veto etti.
Stoper transferinde hata yapma şansları olmadığını söyleyen Emre'nin, devamlılığı olan bir stoper tercih ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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