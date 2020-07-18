Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile yarış başladı
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kalecisi Altay'ın satışını göze alarak yeni ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyordu. Kanarya'nın kaleci hedefine dair yazılan haberde devreye Hollanda ekibi PSV'nin girdiği ve önemli bir transfer savaşının başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak transfer listesi hazırlamıştı.
İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile ilgileniyor.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PSV Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün ortalama talebi 3 milyon euro.
PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak'ta oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.
FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.
Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 18.07.2020 16:31
- Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile yarış başladı
- Zenit Vitaly Fridzon'u transfer etti.
- Beşiktaş'a Ruslar çalım attı! Süper yeteneğin yeni takımı...
- Giresunspor-Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Hatayspor-Bursaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray ve Göztepe masaya oturuyor! Maç sonrası transfer görüşmesi...
- Beşiktaş savunmayı yeniden inşa ediyor! 2 ayrılık 2 transfer
- Sergen Yalçın ve Tahir Karapınar karşı karşıya! İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri
- Galatasaray taraftarı onu istiyor! "Arda Turan gelmezse..."
- Derbi öncesi transfer savaşı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile yarış başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.