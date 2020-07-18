Son dakika: Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile Bono yarışı başladı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nin kaleci hedefini yazdılar! ile yarış başladı

Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile yarış başladı

'de son dakika haberi... Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı lacivertliler, kalecisi Altay'ın satışını göze alarak yeni ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmayı planlıyordu. Kanarya'nın kaleci hedefine dair yazılan haberde devreye Hollanda ekibi 'nin girdiği ve önemli bir transfer savaşının başladığı ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen , kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak listesi hazırlamıştı.

İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan ile ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün ortalama talebi 3 milyon euro.

PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak'ta oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE
Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.

Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.

  1. 18.07.2020
  2. Güncelleme: 18.07.2020 16:31
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