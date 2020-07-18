Fenerbahçe'nin kaleci hedefini yazdılar! PSV ile yarış başladı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurarak şampiyonluk mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, kalecisi Altay'ın olası satışını göz önüne alarak transfer listesi hazırlamıştı.

İspanyol basınının De Telegraaf'ı kaynak gösterdiği habere göre sarı lacivertliler, bonservisi Girona'da bulunan Bono ile ilgileniyor.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre PSV Eindhoven, oyuncunun transferi için resmi teklif yaptı. Buna göre pazarlığa başlayan Girona kulübünün ortalama talebi 3 milyon euro.

PSV'nin Bono'ya karşı ilgisi kış aylarında başladı. Ocak'ta oyuncu için resmi görüşmelere başlayan PSV, Sevilla'nın elinden alamamıştı. Bu nedenle Hollanda kulübü, oyuncunun Sevilla'daki kiralık sözleşmesinin sona ermesini bekledi.

FENERBAHÇE DE DEVREDE

Öte yandan Faslı kalecinin artık İspanya'da forma giymek istemediği aktarıldı. Fenerbahçe'nin de Bono ile yakın temas kurduğu belirtilirken, PSV ile kıran kırana mücadele ettiği ifade edildi. Sarı lacivertlilerin bu transferde oldukça etkili olduğu dile getirildi ve Bono'nun her iki takıma da sıcak baktığı aktarıldı.

Bono, bu sezon toplamda 13 maça çıkarken 6 gol yedi ve çıktığı 9 maçta kalesinde gol görmedi.