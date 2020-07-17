Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza mesaj! "Bize gel"
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki Ömer Bayram, zam beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'tan sonra Galatasaray'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan Ömer Bayram sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, zam beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.
BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.
Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 09:35
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza mesaj! "Bize gel" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.