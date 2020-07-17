Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza mesaj! "Bize gel" - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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'den Galatasaraylı yıldıza mesaj! "Bize gel"

Fenerbahçe'den Galatasaraylı yıldıza mesaj! "Bize gel"

, 'tan sonra 'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan oyuncusu olan 28 yaşındaki , beklerken yüzde 15'lik indirim talebiyle karşı karşıya kaldı. 6 aydır maaş alamadığı için de ayrılmaya sıcak bakıyor. F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.

, 'tan sonra 'a bir çalım daha atmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı takımda başarılı bir performans ortaya koyan ancak karşılığını alamayan sarı-lacivertlilerin radarına girdi. Yeni dönemde Fenerbahçe Futbol Direktörü olacak Emre Belözoğlu, 28 yaşındaki orta saha için ilk yoklamayı yaptı. 400 bin Euro ile ilk 11'in en az kazanan ismi olan Ömer, beklerken yüzde 15 indirim talep edilince, ayrılığı düşünmeye başladı.

BİR YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
G.Saray'da bu sezon 37 resmi maça çıkan Ömer 1 gol atarken, 13 asistle öne çıktı. 30 Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan oyuncu beklentilerinin karşılanmamasının yanı sıra 6 aydır da maaş alamadığı için son maçlarda suskunluğu ile dikkat çekiyor.

Sabah'ın haberine göre; F.Bahçe'nin oyuncuya, "Serbest kaldığın an kapımız açık. Bize güç katarsın" dediği öğrenildi.


  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 09:35
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