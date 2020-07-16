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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Dava günü

Dava günü

eksikliklerin giderilmesi için 'ın geri gönderdiği 3 Temmuz ana davası bugün 'nde görülecek.

eksikliklerin giderilmesi için 'ın geri gönderdiği 3 Temmuz ana davası bugün 'nde görülecek. Saat 10.00'da başlayacak celsede mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası taraflara bu karara karşı beyanlarını soracak. Katılıma göre davanın seyri belli olacak.
  1. 16.7.2020
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