Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
Son dakika haberi... Süper Lig'in 33. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.
Maçlar ve maçları yönetecek hakem listesi şu şekilde;
Galatasaray - Göztepe: Koray Gençerler
Gaziantep FK - Kasımpaşa: Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor - Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
Ankaragücü - Antalyaspor: Cüneyt Çakır
Sivasspor - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
Beşiktaş - Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Başakşehir - Kayserispor: Ali Şansalan
Alanyaspor - Denizlispor: Fırat Aydınus
- 15.07.2020
- Güncelleme: 15.07.2020 12:23
- Fenerbahçe hiçbir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı
- Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu
- Son dakika: Umut Nayir corona virüsü testinin negatife döndüğünü duyurdu
- Vedat Muriqi için büyük onur! İtalya'dan Ibrahimovic...
- Galatasaray'ın golcü adayı Hulk'tan flaş karar!
- Galatasaray özüne dönüyor! Arda Turan ile beraber Semih Kaya ve...
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
- Fenerbahçe'yi yakan gerçekler! Bu duruma gelinmesinin sebebi...
- Erol Bulut bizzat istedi! Fenerbahçe'ye...
- Fenerbahçe teknik direktör için son kararını verdi! Onca ismin ardından...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.