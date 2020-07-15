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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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’ya çılgın teklif

Onyekuru’ya çılgın teklif

en çok haberlerinden biri 'nin 'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 'yu kadrosuna katmak istediği iddialarıydı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco ile görüştüğü ileri sürüldü.

en çok haberlerinden biri 'nin 'dan geçtiğimiz günlerde ayrılan 'yu kadrosuna katmak istediği iddialarıydı. Sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Monaco ile görüştüğü ileri sürüldü. Kanarya'nın Fransız ekibine yıllık kiralama bedeli 3 milyon euro, Onyekuru'ya da senelik 2.3 milyon euro önerdiği belirtildi. Fenerbahçe-Onyekuru iddiası, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
  1. 15.7.2020
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