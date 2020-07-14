Nuri Şahin gerçeği ortaya çıktı! Teknik direktörüyle tartıştı ve Fenerbahçe transferi...
Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Nuri Şahin için Alman basınında önemli bir haber gündeme geldi. Nuri'nin Werder'den ayrılık hikayesinin anlatıldığı haberde, bu kararı almasındaki sebep okuyuculara aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen ve sezon sonunda rotasının ABD ya da İstanbul olacağı belirtilen Nuri Şahin'in Werder Bremen'den ayrılığına ilişkin önemli bir haber Alman basınında yansıdı.
Buna göre Nuri'nin yeşil beyazlı kulüple olan manevi bağlantısının son zamanlarda yok derecesine kadar inmesinin en büyük sebebi, teknik direktör Florian Kohfeldt ile arasının bozulması oldu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre, Bundesliga'yı 16. sırada tamamlayan yeşil beyazlıların play outa kalması dahil olmak üzere burada Heidenheim ile berabere kalmasıyla Bundesliga'da yoluna devam etmesine dair Nuri, herhangi bir reaksiyon göstermedi. Hatta, sosyal medya hesabından dahi konu ile ilgili bir paylaşım yapmadı.
Nuri'nin Werder'e karşı bu denli soğumasının en büyük sebebinin Florian Kohfeldt olduğu iddia edildi.
1 sene daha sözleşme opsiyonu bulunmasına karşın bunu kullanmamayı tercih eden Nuri'nin, Kohfeldt'in taktik idmanlarına kulak asmadığı söyleniyor. Hatta Alman kulübü, Nuri'den saha dışında da sorumluluk almasını istedi ancak Nuri, bunu nadiren yaptı.
TARTIŞMA YAŞANDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Nuri, hocası Kohfeldt ile bir tartışma yaşadı. Son olarak Şubat ayında oynanan Augsburg maçının ardından kadroya dahi giremeyen yıldız futbolcu, sonrasında yaşadığı sakatlığı ile beraber ipleri kopardı.
Öte yandan Nuri Şahin'in sezon sonunda Fenerbahçe ya da ABD'ye transfer olacağı ifade edildi.
- 14.07.2020
- Güncelleme: 14.07.2020 12:17
- Nuri Şahin gerçeği ortaya çıktı! Teknik direktörüyle tartıştı ve Fenerbahçe transferi...
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Nuri Şahin gerçeği ortaya çıktı! Teknik direktörüyle tartıştı ve Fenerbahçe transferi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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