Son dakika: Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi!

Fenerbahçe'de sakatlanan futbolcuların yanına bir yenisi eklendi. Sarı-lacivertli takımda Simon Falette ve Tolgay Arslan'ın ardından Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi.



Antrenmanda ağrı hissetmesi sonucu tetkikleri yapılan Mevlüt Erdinç'in sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edildi. 33 yaşındaki futbolcunun ameliyat olduğu açıklandı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir.