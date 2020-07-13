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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Deniz 14 hafta sonra

Deniz 14 hafta sonra

Fenerbahçe'nin tek golünü atan , ligde 14 hafta sonra fileleri havalandırdı.

Kanarya'nın tek golünü atan , ligde 14 hafta sonra fileleri havalandırdı. Kaleci Samassa'nın hatalı çıkışını iyi değerlendiren tecrübeli oyuncunun sayısı puan için yetmedi. Türüç ligde 3 gole ulaşırken, 'nda da 3 kez ağları sarstı.
  1. 13.7.2020
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