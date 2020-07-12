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12 Temmuz 2020, Pazar
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’dan Volkan’lı paylaşım

UEFA’dan Volkan’lı paylaşım

resmi twitter hesabı, 'in A 'ın ile oynadığı maçta yaptığı bir frikik kurtarışını paylaştı.

resmi twitter hesabı, 'in A 'ın ile oynadığı maçta yaptığı bir frikik kurtarışını paylaştı. UEFA, 4 Mart'ta da 'nin 12 yıl önce Sevilla'yı penaltı atışları neticesinde mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta Volkan Demirel'in kurtardığı penaltıyı paylaşmıştı.
  1. 12.7.2020
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