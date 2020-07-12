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12 Temmuz 2020, Pazar
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’ya gitti

Mehmet Ekici Almanya’ya gitti

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan , izin alarak 'ya tedavi olmaya gitti.

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan , izin alarak 'ya tedavi olmaya gitti. Sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki yıldızın dönmeyebileceği belirtildi. Yönetimin, Ekici ile görüşmeyi planladığı ancak tecrübeli futbolcunun daha fazla şans bulacağı bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor. , ve G.Saray'ın Mehmet ile ilgilendiği bildirildi.
  1. 12.7.2020
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