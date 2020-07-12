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12 Temmuz 2020, Pazar
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'den flaş Onyekuru hamlesi! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'den flaş Onyekuru hamlesi! İşte yapılan teklif

Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak ezeli rakibi 'a dev bir çalım atan , asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip ile yolları ayıran 'yu takımda görmek isteyen başkan Ali Koç, Nijeryalı yıldız için kesenin ağzını açtı. İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru transferi için önerdiği teklif...

'nin 'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı. Fenerbahçe, 'la kiralık sözleşmesi biten ve 'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon önerdi.

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER

Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 02:09
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