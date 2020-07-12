Fenerbahçe'den flaş Onyekuru hamlesi! İşte yapılan teklif

Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.

HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.

4.6 MİLYON EURO KAZANACAK

Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.

SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER

Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.