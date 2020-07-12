Fenerbahçe'den flaş Onyekuru hamlesi! İşte yapılan teklif
Mert Hakan Yandaş ile anlaşma sağlayarak ezeli rakibi Galatasaray'a dev bir çalım atan Fenerbahçe, asıl bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekip ile yolları ayıran Henry Onyekuru'yu takımda görmek isteyen başkan Ali Koç, Nijeryalı yıldız için kesenin ağzını açtı. İşte Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru transferi için önerdiği teklif...
Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru'yu kadrosuna katabilmek adına yürüttüğü çalışmanın planı ortaya çıktı. Fenerbahçe, Galatasaray'la kiralık sözleşmesi biten ve Monaco'ya dönen Onyekuru için kesenin ağzını açtı.
HER YIL İÇİN 3 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Onyekuru'yu iki yıllığına kiralamak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, Nijeryalı yıldızın kiralık transferi karşılığında Monaco'ya her yıl için 3 milyon Euro önerdi.
4.6 MİLYON EURO KAZANACAK
Kanarya iki yıllığına kiralamak istediği Onyekuru'ya ise yıllık 2.3 milyon Euro teklif edecek. Nijeryalı kanat oyuncusu sezonun 2. yarısında G.Saray'dan 600 bin Euro almıştı.
SON DÖNEMDE ÜSTÜNLER
Son dönemde ezeli rakibi G.Saray'la birçok transferde yarışan Fener, Muriqi'yi Cimbom'un elinden almıştı. Eski G.Saraylı Rodrigues'i de alan Kanarya, Mert Hakan'ı da kapmıştı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 02:09
- Beşiktaş'tan 4 bomba birden! Süper Lig'in yıldızları...
- Falcao milyonları çöpe attı! Yıkan gerçek...
- Başkan resmen açıkladı! Emre Belözoğlu'nun yerine geliyor
- Emre Belözoğlu'ndan süper kanat sürprizi! 3 transfer bombası ve Galatasaray...
- Fatih Terim Falcao'yu unuttu! İşte Galatasaray'ın muhtemel Ankaragücü 11'i
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'den flaş Onyekuru hamlesi! İşte yapılan teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.