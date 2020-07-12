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12 Temmuz 2020, Pazar
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devreye girdi! Yıldız stoper geliyor

Alex devreye girdi! Yıldız stoper geliyor

Stopere 2 takviye yapmayı planlayan , ’ın2 1 yaşındaki yükselen yıldızı ’a talip oldu. ’in tavsiye ettiği stoperin bonservisi ise 6 milyon Euro.

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen F.Bahçe'de sürpriz bir isim için girişimler başladı. Sarı-Lacivertliler, 'in önerisiyle 21 yaşındaki Brezilyalı stoper 'un menajeri ile görüştü. Brezilyalı futbolcu daha önce de gündemine gelmişti.

REAL MADRID'İN LİSTESİNDEYDİ
Takvim'in haberine göre; Geçen yıl ile de adı anılan Leo Santos için mart ayında da temas olmuştu. Efsane kaptan Alex'in önerisi ve ısrarı sonrasında Brezilyalı stoper için ilk ciddi adım atılmış oldu...

BİR STOPERDEN DAHA FAZLASI!
Stoper oynamasına karşın top tekniği yüksek bir oyuncu olan Leo Santos, defalarca U20 ve U17 takımlarında da boy göstermiş bir isim. Leo Santos'un bonservisi ise 'ta.

BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO
Piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olan Leo Santos için Fenerli kurmaylar, Corinthians'la masaya oturmaya hazırlanıyor. Anlaşma olursa oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK
Saha içinde son derece rahat olan Santos her an Brezilya 'na çağrılabilir.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 07:27
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