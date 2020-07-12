Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe için flaş iddia! Yeni hoca...

: 'a dönecek!

Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek!

yorumcusu ve Sabah Gazetesi Yazarı , teknik direktörlük görevi konusunda Erol Bulut ve Nenad Bjelica ile görüştüğü iddia edilen için flaş bir iddiada bulundu. 'un henüz hiçbir teknik adamla anlaşmadığını vurgulayan usta yorumcu, "Fenerbahçe eninde sonunda 'a dönecek" dedi.

'de gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunun kime emanet edeceği belirsizliğini korurken, 'dan bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

'de yayınlanan '' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

"F.BAHÇE KOCAMAN'A GERİ DÖNECEK!"

Fenerbahçe'nin 'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar" dedi.

  1. 13.07.2020
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