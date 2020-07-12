Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek!

Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunun kime emanet edeceği belirsizliğini korurken, Ahmet Çakar'dan bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.

"F.BAHÇE KOCAMAN'A GERİ DÖNECEK!"

Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar" dedi.