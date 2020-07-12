Ahmet Çakar: Fenerbahçe Aykut Kocaman'a dönecek!
Beyaz TV yorumcusu ve Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, teknik direktörlük görevi konusunda Erol Bulut ve Nenad Bjelica ile görüştüğü iddia edilen Fenerbahçe için flaş bir iddiada bulundu. Ali Koç'un henüz hiçbir teknik adamla anlaşmadığını vurgulayan usta yorumcu, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek" dedi.
Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunun kime emanet edeceği belirsizliğini korurken, Ahmet Çakar'dan bu konuyla ilgili flaş bir iddia geldi.
Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında açıklamalarda bulunan usta yorumcu, kamuoyunun aksine sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün henüz belli olmadığını iddia etti.
"F.BAHÇE KOCAMAN'A GERİ DÖNECEK!"
Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'a geri döneceğini ifade eden Ahmet Çakar, "Fenerbahçe eninde sonunda Aykut Kocaman'a dönecek. Aykut Kocaman namussuz bir adam değil ki, neden olmasın. Fenerbahçe taraftarı için kötü bir tercih değil ve Fenerbahçe camiasını da çok yakından tanıyor. Emre Belözoğlu ile de dava arkadaşlığı yaptılar" dedi.
- 13.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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