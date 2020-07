Fenerbahçe Beko'da Derrick Williams ile yollar ayrıldı!

THY EuroLeague takımlarından Valencia, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

29 yaşındaki 2.01 boyundaki oyuncunun Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdi. Derrick Williams'ın adı Khimki Moskova ile de ciddi şekilde anıldı.

Fenerbahçe'den önce Bayern Münih forması giyen Amerikalı uzun için Valencia'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bayern Münih'teki performansıyla Fenerbahçe'nin ilgisini çeken Derrick Williams, zeljko Obradovic ile çalıştı. Obradovic'in emirleri altında oyunun her iki tarafında da olumlu işler yaptı. Williams, EuroLeague'deki ikinci szonunda Luigi Datome ile birlikte her maçta oynayan iki oyuncudan biri oldu. Kostas Sloukas ve Nando de Colo'dan sonra en çok süre alan üçüncü oyuncu oldu."

FENERBAHÇE DUYURDU

Öte yandan sarı lacivertliler, ayrılığı bu şekilde duyurdu;

"Fenerbahçe Beko'nun 2019-20 kadrosunda yer alan başarılı sporcumuz Derrick Williams ile yollarımız ayrılmıştır.

Takımımızın formasını 2019-20 sezonunda giyen ve muhteşem atletizmiyle ekibimizin ve tüm Avrupa'nın en özel oyuncularından biri olan Derrick Williams'a, Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, sporcumuza kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

?? Welcome to the #FamiliaTaronja, @DWXXIII!



Cas ?? Valencia Basket alcanza un acuerdo con Derrick Williams para la próxima temporadahttps://t.co/iWMF5q1fNC



Val ?? https://t.co/lXNprRbkkK



Eng ?? https://t.co/3KeGhFOf1u#EActíVate



?? Colabora @puleva pic.twitter.com/fMe1zLHf0s