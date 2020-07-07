Fenerbahçeli yıldız yine çok sinirlendi! İşte o anlar...
Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu. Türüç, oyundan çıkarken çok sinirlendi ve böyle tepki gösterdi. İşte o anlar...
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil olunca Türüç, çok sinirlendi. Karara tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.
İşte o anlar:
Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...
Deniz Türüç, daha önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 61. dakikasında oyundan çıkarılırken sert bir şekilde itiraz etmişti.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 20:30
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Fenerbahçeli yıldız yine çok sinirlendi! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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