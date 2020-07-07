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07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçeli yıldız yine çok sinirlendi! İşte o anlar...

Fenerbahçeli yıldız yine çok sinirlendi! İşte o anlar...

Fenerbahçeli yıldız yine çok sinirlendi! İşte o anlar...

'in 31. haftasında , sahasında 'yi konuk etti. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine oyuna dahil oldu. Türüç, oyundan çıkarken çok sinirlendi ve böyle tepki gösterdi. İşte o anlar...

'in 31. haftasında , deplasmanda 'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu 'ün yerine oyuna dahil olunca Türüç, çok sinirlendi. Karara tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.

İşte o anlar:


Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...

Deniz Türüç, daha önce yarı finalinde Fenerbahçe - maçının 61. dakikasında oyundan çıkarılırken sert bir şekilde itiraz etmişti.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 20:30
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