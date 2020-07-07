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07 Temmuz 2020, Salı
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F.Bahçe Beko Pierre’le anlaştı

F.Bahçe Beko Pierre’le anlaştı

'in ardından takımı Sırp koç 'a emanet eden Beko'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Zeljko Obradovic'in ardından takımı Sırp koç 'a emanet eden Beko'da çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, son olarak İtalyan ekibi Sassari'de oynayan Kanadalı forvet Dyshawn Pierre ile prensip anlaşmasına vardı.
  1. 7.7.2020
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