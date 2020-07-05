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05 Temmuz 2020, Pazar
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Fener’in geleceği

Fener’in geleceği

“Ferdi ile bire bir ilgileniyoruz. Yetenekli ve kendine güvenen bir futbolcu. F.Bahçe’nin geleceğinde iyi performans yapacak”

'ın 90 dakika sonunda yüzü gülüyordu. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadıklarını kaydeden Karapınar, "Galip geldiğimiz için mutluyuz. İlk yarı planladığımız gibi oynadık ve golleri bulduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik ama inanılmaz sıcak bir hava var. İki takım da çok mücadele etti. Golü yedikten sonra bocaladık, toparlayamadık. Sonuçta kazandık ve mutluyuz" dedi. İki perdelik bir oyun olduğunu da ifade eden Karapınar, sözlerine şöyle devam etti: "Bir aydır buradayım, yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Birkaç genç oyuncu daha oynatabilirdik ancak kazanmamız gerektiği için yapamadık. Genç oyuncularımız çok iyiydi. Ferdi çok iyi oynadı, sonra Murat'ı da aldık. Birkaç genç daha oynatabilirdik fakat olmadı. Ferdi ile bire bir ilgileniyoruz. Avrupa'da yetişmiş bir oyuncu. Şut atmasını istedik ve o da yaptı. Yetenekli, kendine güvenen bir oyuncu. Fenerbahçe'nin geleceğinde iyi bir performans yapacak gibi düşünüyorum."
  1. 5.7.2020
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