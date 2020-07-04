Vedat Muriqi'ye çifte teklif

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda isim açıklayamıyorum" dedi. Ali Koç, "Ben Vedat'ın kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim. Ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyebiliriz" demişti. O rakamın en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.



17 GOL+7 ASİSTLİK KATKI

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edile Muriç şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 17 gol+7 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki forvet ile İtalya'dan Lazio'nun yanı sıra İngiltere'den Tottenham, Leicester, Cyristal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.