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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Vedat Muriqi'ye çifte teklif

Vedat Muriqi'ye çifte teklif

Vedat Muriç için ve 'den kulüplerin 'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.

Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Vedat'ın transferi ile ilgili ve 'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda isim açıklayamıyorum" dedi. , "Ben Vedat'ın kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim. Ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyebiliriz" demişti. O rakamın en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.

17 GOL+7 ASİSTLİK KATKI
Sezon başında 'dan edile Muriç şu ana kadar formasıyla 32 maçta 17 gol+7 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki forvet ile İtalya'dan Lazio'nun yanı sıra İngiltere'den Tottenham, Leicester, Cyristal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.

  1. 4.7.2020
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