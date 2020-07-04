Vedat Muriqi'ye çifte teklif
Vedat Muriç için İtalya ve İngiltere'den kulüplerin Fenerbahçe'ye resmi tekliflerini ilettiği ortaya çıktı.
Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Vedat'ın transferi ile ilgili İngiltere ve İtalya'dan yazılı ve sözlü talepler var. Ligin akış süreci devam ettiği için şu anda isim açıklayamıyorum" dedi. Ali Koç, "Ben Vedat'ın kupalar kaldırarak gitmesini tercih ederim. Ama öyle bir rakam gelir ki geri çeviremeyebiliriz" demişti. O rakamın en az 15 milyon euro olduğu belirtiliyor.
17 GOL+7 ASİSTLİK KATKI
Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edile Muriç şu ana kadar Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 17 gol+7 asistlik performans gösterdi. 26 yaşındaki forvet ile İtalya'dan Lazio'nun yanı sıra İngiltere'den Tottenham, Leicester, Cyristal Palace'ın ilgilendiği belirtiliyor.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Vedat Muriqi'ye çifte teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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