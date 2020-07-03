Futbolda Kumpas Davası ertelendi
Futbolda Şike Kumpas Davası’nın 15. duruşması bugün sona erdi. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi.
İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de üç gündür yapılan duruşmalarda karar çıkmadı. Duruşma 9-20 Kasım tarihlerine ertelendi. Tutukluluk süresi göz önüne alınan bir sanık da tahliye edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç duruşmanın son gününde müşteki sıfatıyla katıldı ve 14 sayfalık beyan verdi. Duruşmada Başkanvekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Sevil Zeynep Becan ve Hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin ile birlikte kulüp avukatları da yer aldı.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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