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03 Temmuz 2020, Cuma
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ertelendi

Futbolda Kumpas Davası ertelendi

Şike ’nın 15. duruşması bugün sona erdi. Duruşma tarihlerine ertelendi.

23'üncü 'nce Silivri'de üç gündür yapılan duruşmalarda karar çıkmadı. Duruşma tarihlerine ertelendi. Tutukluluk süresi göz önüne alınan bir sanık da tahliye edildi.

Başkanı duruşmanın son gününde müşteki sıfatıyla katıldı ve 14 sayfalık beyan verdi. Duruşmada Başkanvekili Semih Özsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki, Burak Kızılhan, Kemal Danabaş, Sevil Zeynep Becan ve Hukuktan sorumlu yönetici Fethi Pekin ile birlikte kulüp avukatları da yer aldı.

  1. 03.07.2020
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