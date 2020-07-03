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03 Temmuz 2020, Cuma
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için iddiası

Fenerbahçe için Jadsom iddiası

'dan da sarı-lacivertliler için iddiası geldi. Başkanı , 19 yaşındaki merkez orta saha için 'den () randevu aldıklarını ancak henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

'dan da sarı-lacivertliler için iddiası geldi. Başkanı , 19 yaşındaki merkez orta saha için 'den () randevu aldıklarını ancak henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.

  1. 3.7.2020
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