Fenerbahçe için Jadsom iddiası

Brezilya'dan da sarı-lacivertliler için Jadsom iddiası geldi. Cruzeiro Başkanı Jose Rocha, 19 yaşındaki merkez orta saha için Türkiye'den (Fenerbahçe) randevu aldıklarını ancak henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.