Fenerbahçe için Jadsom iddiası
Brezilya'dan da sarı-lacivertliler için Jadsom iddiası geldi. Cruzeiro Başkanı Jose Rocha, 19 yaşındaki merkez orta saha için Türkiye'den (Fenerbahçe) randevu aldıklarını ancak henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı.
Brezilya'dan da sarı-lacivertliler için Jadsom iddiası geldi. Cruzeiro Başkanı Jose Rocha, 19 yaşındaki merkez orta saha için Türkiye'den (Fenerbahçe) randevu aldıklarını ancak henüz bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Alex de Souza'nın eski takımında forma giyen Jadsom için geleceğinin çok parlak olacağı yorumları yapılıyor.
- 3.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe için Jadsom iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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