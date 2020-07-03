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03 Temmuz 2020, Cuma
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De savaşı

De Colo savaşı

Beko'da Obradovic ve Datome'un gitmesinin ardından Nando De da yol ayrımında...

Fransız yıldıza, , Virus Bologna ve 'nın teklif yaptığı belirtildi. 2019'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan De 'nun Jasikevicius'un 'ya kaptırılması sonrası ile kontratını feshedebileceği konuşuluyor.

  1. 3.7.2020
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