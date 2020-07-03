De Colo savaşı

Fransız yıldıza, Real Madrid, Virus Bologna ve Valencia'nın teklif yaptığı belirtildi. 2019'da 2+1 yıllık sözleşme imzalanan De Colo'nun Jasikevicius'un Barcelona'ya kaptırılması sonrası Fenerbahçe ile kontratını feshedebileceği konuşuluyor.