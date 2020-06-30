Son dakika: Luigi Datome'nin yeni takımı resmen açıklandı!
Fenerbahçe Beko'da 5 sene forma giymesinin ardından takımdan ayrılan başarılı oyuncu Luigi Datome'nin yeni takımı belli oldu. İtalyan ekibi Olimpia Milano, Luigi Datome transferini sosyal medyadan duyurdu.
Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıklayan Luigi Datome, İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya transfer oldu. Milano, Datome transferini sosyal medya üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
- 30.06.2020
- Güncelleme: 30.06.2020 15:57
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- Son dakika: Luigi Datome'nin yeni takımı resmen açıklandı!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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