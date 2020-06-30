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30 Haziran 2020, Salı
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Son dakika: 'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Son dakika: Luigi Datome'nin yeni takımı resmen açıklandı!

'da 5 sene forma giymesinin ardından takımdan ayrılan başarılı oyuncu 'nin yeni takımı belli oldu. İtalyan ekibi , Luigi Datome transferini sosyal medyadan duyurdu.

'dan ayrıldığını açıklayan , İtalyan ekibi 'ya oldu. Milano, Datome transferini üzerinden duyururken, sarı-lacivertli taraftarlar ise duyurunun altına transferden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.

  1. 30.06.2020
  2. Güncelleme: 30.06.2020 15:57
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