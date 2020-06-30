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30 Haziran 2020, Salı
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'de rekorlar tersten işliyor! Tarihte ilk kez...

Fenerbahçe'de rekorlar tersten işliyor! Tarihte ilk kez...

Bu sezon 'de işler pek de yolunda gitmiyor. Aldığı mağlubiyetlerle şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, 'nda da havlu atmış ve bu sezon için hedefsiz kalmıştı. Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren Sarı Kanarya, bu sezonki performansıyla tarihinde ilkler yaşamaya da devam ediyor.

Bu sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen ilk 29 hafta itibarıyla topladığı 46 puanla 6. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, kalan 5 maçta üst sıralara tırmanamazsa profesyonel lig tarihinde kendi adına bir ilke imza atacak.

Sarı-lacivertliler, sezonu 6 veya daha aşağı bir sırada bitirirse, 1959'dan bu yana ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında kalmış olacak. Kanarya'nın, 2018-19 sezonu öncesi ilk 5 dışında kaldığı ilk sezon 2002-03... Sarı-lacivertliler bu yılı 6. olarak tamamlarken, sonrasında Daum ile şampiyon olmuştu.

SÜPER LİG TARİHİNDE İLK KEZ...
Kulüp tarihinin ligdeki en kötü sıralaması, 1980-81 sezonundaki 10'unculuk. 1987-88 sezonunda ise Fenerbahçe ligi 8. sırada bitirmişti.

Bu sezon 61.'si oynanan Profesyonel 1. Futbol Ligi'nde () Kanarya'nın ilk 5 dışında kaldığı başka bir sezon bulunmuyor.

Sarı- lacivertliler, şu an bulunduğu 6. sıra veya daha aşağısında kalırsa, kulüp profesyonel lig tarihinde ilk kez iki sezon üst üste ilk 5 dışında olacak ve takım tarihe geçecek. (Sabah)

  1. 30.06.2020
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