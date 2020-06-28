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28 Haziran 2020, Pazar
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bandı almadı!

Emre bandı almadı!

Kanarya'da 62'de Jailson'un yerine oyuna giren , 'ın vermek istediği kaptanlık bandını almadı.

Kanarya'da 62'de Jailson'un yerine oyuna giren , 'ın vermek istediği kaptanlık bandını almadı. Tecrübeli oyuncu, Hasan Ali'nin oyundan çıkması üzerine bandı koluna taktı. yine Emre girdikten sonra kazandı.
  1. 28.6.2020
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