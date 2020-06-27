Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
Son dakika haberine göre; Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor karşısında sahaya çıkacak Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan Falette, tedbir amaçlı maçın kadrosuna alınmadı.
Süper Lig'in 29. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.
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- 27.06.2020
- Güncelleme: 27.06.2020 18:06
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- Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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