Son dakika: Fenerbahçe'de Falette sakatlandı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de şok sakatlık! Malatya maçı öncesi...

Son dakika: 'de Simon Falette sakatlandı

Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı

Son dakika haberine göre; Son dakika haberine göre; Süper Lig'in 29. haftasında  karşısında sahaya çıkacak 'de Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan Falette, tedbir amaçlı maçın kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 29. haftasında 'u ağırlayacak , sakatlık haberiyle sarsıldı. Sarı-lacivertlilerde Simon Falette sakatlandı. Arka adelesinde sertleşme olan tecrübeli stoper tedbir amaçlı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Detaylar geliyor...

  1. 27.06.2020
  2. Güncelleme: 27.06.2020 18:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Fenerbahçe'de Simon Falette sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA