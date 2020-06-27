Kruse: Şaka yaptım

Sözleşmesini tek taraflı feshederek Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse, önceki gün Stuttgart'ın tesislerinden bir paylaşım gerçekleştirince "Stuttgart'a transfer oluyor" yorumları yapılmıştı. Kruse, "Lütfen bana kızmayın, bu sosyal medya üzerinden bir şakaydı" dedi. Alman oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.