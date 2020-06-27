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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Kruse: Şaka yaptım

Kruse: Şaka yaptım

Sözleşmesini tek taraflı feshederek 'den ayrılan , önceki gün 'ın tesislerinden bir paylaşım gerçekleştirince "Stuttgart'a oluyor" yorumları yapılmıştı. Kruse, " bana kızmayın, bu üzerinden bir şakaydı" dedi. oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.

Sözleşmesini tek taraflı feshederek 'den ayrılan , önceki gün 'ın tesislerinden bir paylaşım gerçekleştirince "Stuttgart'a oluyor" yorumları yapılmıştı. Kruse, " bana kızmayın, bu üzerinden bir şakaydı" dedi. oyuncunun, bir yardım organizasyonuna dikkat çekmek istediği ifade edildi.

  1. 27.6.2020
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