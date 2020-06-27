Kadroda düşünülmediği Alper Potuk'a Göztepe talip oldu. İzmir ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini Başakşehir'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi. Son sözü, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk söyleyecek.