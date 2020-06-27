Alper Potuk’a Göztepe talip
Kadroda düşünülmediği Alper Potuk'a Göztepe talip oldu. İzmir ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini Başakşehir'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi.
Kadroda düşünülmediği Alper Potuk'a Göztepe talip oldu. İzmir ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini Başakşehir'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi. Son sözü, Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk söyleyecek.
- 27.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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