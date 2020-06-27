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27 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Süper Lig ekibi Alper Potuk'u istiyor!

’a talip

Alper Potuk’a Göztepe talip

Kadroda düşünülmediği 'a talip oldu. ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini 'den alamadığı 'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi.

Kadroda düşünülmediği 'a talip oldu. ekibinin, yollarını ayırmayı planladığı Mossoro ve bonservisini 'den alamadığı Soner Aydoğdu'nun yerine Potuk'u istediği bildirildi. Son sözü, ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Alper Potuk söyleyecek.

  1. 27.6.2020
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