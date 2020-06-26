Fenerbahçe'nin transfer operasyonu mahkemede! Luis Fabiano...

Fenerbahçe'nin 2015 yılında kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı Luis Fabiano transferi, 5 yıl sonra yargıya taşındı.

Menajer Joseph Lee'nin sahibi olduğu Kirin Soccer Menajerlik Şirketi, Fenerbahçe'ye götürmek için anlaşma yaptığı Luis Fabiano'nun, kulübü Sao Paulo tarafından Çin Ligi ekibi Tianjin Quanjian'a satılması nedeniyle kaybettiği parayı istedi.

Sarı-lacivertlilerden o dönem 350 bin euro ön ödeme garantisi alan şirketin, komisyon olarak hakları olan 35 bin euroyu temin edemediği kaydedildi.

SAO PAULO YÜZÜNDEN FENERBAHÇE'YE GELEMEDİ!

Sao Paulo'nun, Luis Fabiano için başka bir kulüpten teklif almaları durumunda Fenerbahçe'yi haberdar etmek zorunda oldukları ve bunu da yapmadıkları için sarı-lacivertlilerin oyuncuyu elinden kaçırdığı belirtildi.

Şirketin transfer gerçekleşmese bile görüşmeleri yürüttüğü için hak ettikleri 35 bin euroyu almak istediği ve olayı mahkemeye taşıdığı ifade edildi.

Tianjin Quanjian'da 29 maça çıkan Fabiano, 23 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.