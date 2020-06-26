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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin transfer operasyonu davalık oldu! Dünya yıldızı...

'nin operasyonu mahkemede! ...

Fenerbahçe'nin transfer operasyonu mahkemede! Luis Fabiano...

'nin sahibi olduğu , 2015 yılında 'ye transferi için anlaştığı 'nun kulübü tarafından başka bir ekibe gönderilmesi nedeniyle kaybettiği 35 bin euro'yu talep etti.

'nin 2015 yılında kadrosuna katmak için büyük çaba harcadığı transferi, 5 yıl sonra yargıya taşındı.

'nin sahibi olduğu , Fenerbahçe'ye götürmek için anlaşma yaptığı Luis Fabiano'nun, kulübü tarafından Çin Ligi ekibi 'a satılması nedeniyle kaybettiği parayı istedi.

Sarı-lacivertlilerden o dönem 350 bin euro ön ödeme garantisi alan şirketin, komisyon olarak hakları olan 35 bin euroyu temin edemediği kaydedildi.

SAO PAULO YÜZÜNDEN FENERBAHÇE'YE GELEMEDİ!

Sao Paulo'nun, Luis Fabiano için başka bir kulüpten teklif almaları durumunda Fenerbahçe'yi haberdar etmek zorunda oldukları ve bunu da yapmadıkları için sarı-lacivertlilerin oyuncuyu elinden kaçırdığı belirtildi.

Şirketin gerçekleşmese bile görüşmeleri yürüttüğü için hak ettikleri 35 bin euroyu almak istediği ve olayı mahkemeye taşıdığı ifade edildi.

Tianjin Quanjian'da 29 maça çıkan Fabiano, 23 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

  1. 26.06.2020
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