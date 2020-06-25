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25 Haziran 2020, Perşembe
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’ten hastalara moral

Vedat Muriç’ten hastalara moral

, 'nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi.

, 'nde yatan Kosovalı hastalara moral verdi. Yıldız isim, geçtiğimiz pazar kutlanan ''nde video konferans yoluyla gerçekleştirilen görüşmede, "Şu anda pandemiden dolayı yanınızda olamıyorum. Süreç geçtikten sonra sizleri birebir ziyaret etmek istiyorum. Hepinizin babalar günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
  1. 25.6.2020
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