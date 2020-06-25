Son dakika: Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada Tolga Ciğerci'nin sakatlandığını duyurdu.
Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin antrenmanda sakatlandığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.
İşte yapılan o açıklama;
"Bugün yapilan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
- 25.06.2020
- Güncelleme: 25.06.2020 18:22
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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