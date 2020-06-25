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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Resmi açıklama geldi! F.Bahçeli yıldız sakatlandı

Son dakika: 'de sakatlandı

Son dakika: Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, yaptığı açıklamada 'nin sakatlandığını duyurdu.

, 'nin antrenmanda sakatlandığını ve tedavisine başlandığını duyurdu.

İşte yapılan o açıklama;

"Bugün yapilan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

  1. 25.06.2020
  2. Güncelleme: 25.06.2020 18:22
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