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25 Haziran 2020, Perşembe
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Şampiyonluk Fener’e verilsin

Şampiyonluk Fener’e verilsin

, 'nun açıklamaları sonrası 'ye başvurarak 1997-98 sezonu şampiyonluğunun F.Bahçe adına tescil edilmesini talep etti.

, 'nun açıklamaları sonrası 'ye başvurarak 1997-98 sezonu şampiyonluğunun F.Bahçe adına tescil edilmesini talep etti. O sezon Kocaelispor kalesini koruyan Stingaciu, F.Bahçe'yi yendikleri maçtan sonra G.Saraylı Hagi, Popescu, Filipescu ve Ilie'nin kendisine 20 bin dolar verdiklerini söylemişti.
  1. 25.6.2020
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