Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket! "Şampiyon takımlardan birine..."

Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması beklenilen Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken bir harekette bulundu.

Sivasspor'un yıldızı, kendisi için 2017'de atılan bir twiti beğendi. O twitte, "Son 3 sezonda orta saha merkezde oynayıp 53 gol attı, şampiyon takımlardan birine gidecek yakın sürede." yazıyordu.

Daha sonra bu paylaşımı yapan kullanıcı, "Ne zaman öleceğini bilmiyorum, sene 2017" notuyla aynı twiti paylaşırken, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı beğenilerine alması dikkat çekti.