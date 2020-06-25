Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket! "Şampiyon takımlardan birine..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Haziran 2020, Perşembe
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'tan dikkat çeken hareket! "Şampiyon takımlardan birine..."

Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket! "Şampiyon takımlardan birine..."

'nin ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak prensip anlaşmasına vardığı , sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bir hayranının "Şampiyon takımlardan birine gidecek" twitini beğendi.

Sezonun sona ermesiyle beraber 'ye resmi imzayı atması beklenilen , dikkat çeken bir harekette bulundu.

Sivasspor'un yıldızı, kendisi için 2017'de atılan bir twiti beğendi. O twitte, "Son 3 sezonda orta saha merkezde oynayıp 53 gol attı, şampiyon takımlardan birine gidecek yakın sürede." yazıyordu.

Daha sonra bu paylaşımı yapan kullanıcı, "Ne zaman öleceğini bilmiyorum, sene 2017" notuyla aynı twiti paylaşırken, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı beğenilerine alması dikkat çekti.

  1. 25.06.2020
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