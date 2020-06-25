Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken hareket! "Şampiyon takımlardan birine..."
Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'a transfer çalımı atarak prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşımla dikkat çekti. Yıldız futbolcu, bir hayranının "Şampiyon takımlardan birine gidecek" twitini beğendi.
Sezonun sona ermesiyle beraber Fenerbahçe'ye resmi imzayı atması beklenilen Mert Hakan Yandaş, dikkat çeken bir harekette bulundu.
Sivasspor'un yıldızı, kendisi için 2017'de atılan bir twiti beğendi. O twitte, "Son 3 sezonda orta saha merkezde oynayıp 53 gol attı, şampiyon takımlardan birine gidecek yakın sürede." yazıyordu.
Daha sonra bu paylaşımı yapan kullanıcı, "Ne zaman öleceğini bilmiyorum, sene 2017" notuyla aynı twiti paylaşırken, Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı beğenilerine alması dikkat çekti.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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