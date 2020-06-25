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25 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! Yarı yarıya...

'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...

Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...

Başta olmak üzere birçok ekibinin peşinde olduğu yıldız futbolcu , 'de kalabilmek adına maaşında büyük bir indirime gitmeye hazırlanıyor.

Yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı 'ye kaptıran , o bölgeyi doldurabilmek adına sarı-lacivertli ekipten 'ye kancayı takmıştı. Yiğidolar dışında birçok ekibinin de peşinde olduğu Ekici'den flaş bir hamle geldi.

Takımda kalabilmek adına her yolu deneyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşında dev bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre yıldız orta saha, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atacak.

Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Mehmet Ekici, 2 asist kaydetti.

  1. 25.06.2020
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