Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya...
Başta Sivasspor olmak üzere birçok Süper Lig ekibinin peşinde olduğu yıldız futbolcu Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalabilmek adına maaşında büyük bir indirime gitmeye hazırlanıyor.
Yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Sivasspor, o bölgeyi doldurabilmek adına sarı-lacivertli ekipten Mehmet Ekici'ye kancayı takmıştı. Yiğidolar dışında birçok Süper Lig ekibinin de peşinde olduğu Ekici'den flaş bir hamle geldi.
Takımda kalabilmek adına her yolu deneyen 30 yaşındaki futbolcu, maaşında dev bir indirime gitmeye hazırlanıyor. Takvim'in haberine göre yıldız orta saha, yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin Euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin Euro'ya imza atacak.
Süper Lig'de bu sezon 12 karşılaşmaya çıkan Mehmet Ekici, 2 asist kaydetti.
- 25.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mehmet Ekici'den büyük fedakarlık! Yarı yarıya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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