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25 Haziran 2020, Perşembe
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Luiz’le uzattı

Arsenal Luiz’le uzattı

'de savunma için gündeme gelen , 'de kaldı.

'de savunma için gündeme gelen , 'de kaldı. İngiliz kulübü, Brezilyalı stoper ile ilgili resmi organlarından bir açıklama yaparak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.
  1. 25.6.2020
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