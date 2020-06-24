''Fenerbahçe’yi yenmemiz için prim aldık"

Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998'de F.Bahçe ile karşılaşacaktık. Yenersek G.Saray'ın işini kolaylaştıracaktık. Kocaeli'de 7 bin dolara oynuyordum. G.Saray'dan Hagi, Popescu ve Filipescu ana, 'F.Bahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım. Takım arkadaşlarım da aldı ama ben onlardan 5 kat daha fazla almıştım" dedi.