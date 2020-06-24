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24 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe "F.Bahçe’yi yenmemiz için prim aldık"

''’yi yenmemiz için prim aldık"

''Fenerbahçe’yi yenmemiz için prim aldık"

Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Dumitru Stingaciu idi. 1996-2001'de 'de oynayan Rumen kalecinin sözleri, gündeme bomba gibi düştü.

Gazeta Sporturilor'a konuşan Stingaciu, "1998'de F.Bahçe ile karşılaşacaktık. Yenersek G.Saray'ın işini kolaylaştıracaktık. 'de 7 bin dolara oynuyordum. G.Saray'dan Hagi, Popescu ve Filipescu ana, 'F.Bahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti. Maçı kazandık ve 20 bin dolar aldım. Takım arkadaşlarım da aldı ama ben onlardan 5 kat daha fazla almıştım" dedi.

  1. 24.6.2020
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