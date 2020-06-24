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24 Haziran 2020, Çarşamba
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’un sözleri kafaları karıştırdı

Bulut’un sözleri kafaları karıştırdı

Daha önce kendisine ile ilgili sorular sorulara kesin bir dille, "Hiçbir görüşmem olmadı" diyen Erol , bu kez farklı bir yanıt verdi.

'un hocası, önceki gün ile berabere kaldıkları maçın ardından, " ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Şu an buradaki işime odaklıyım" dedi.

  1. 24.6.2020
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