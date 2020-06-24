Bulut’un sözleri kafaları karıştırdı
Daha önce kendisine Fenerbahçe ile ilgili sorular sorulara kesin bir dille, "Hiçbir görüşmem olmadı" diyen Erol Bulut, bu kez farklı bir yanıt verdi.
Alanyaspor'un hocası, önceki gün Trabzonspor ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Fenerbahçe ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Bu konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Şu an buradaki işime odaklıyım" dedi.
- 24.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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