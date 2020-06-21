Tahir Karapınar: Üzerimizde ölü toprağı var!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden Karapınar, "Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tahir Karapınar, 2-0'lık Kasımpaşa yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının performansını değerlendiren Karapınar, kaçırdıkları pozisyonlardan dert yandı.
Şu anda yapabilecek bir şey olmadığını kaydeden Tahir Karapınar, "İlk yarı iyi oynadık, 3-4 tane kaçırdığımız pozisyon var, bunları atmalıydık. 2. yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var, oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu bireysel hatalar bizi etkiliyor. Mağlup olduk, taraftarlardan özür diliyoruz ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi affettirmeye çalışacağız" dedi.
"ÖLÜ TOPRAĞI VAR"
Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden teknik adam, "Şanssızlık da var. 2. devre Mehmet'in pozisyonu var, Ozan vurdu, direkten döndü. Birkaç tane daha pozisyonumuz var. Bunları atsak farklı konuşurduk. Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var, inşallah bundan sonrası daha iyi olur." ifadelerini kullandı.
- 21.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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