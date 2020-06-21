Tahir Karapınar: Üzerimizde ölü toprağı var! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Karapınar'dan acı itiraf! "Üzerimizde ölü toprağı var"

: Üzerimizde ölü toprağı var!

Tahir Karapınar: Üzerimizde ölü toprağı var!

Karapınar, 'ya 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden Karapınar, "Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var" dedi.

Karapınar, 2-0'lık yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Takımının performansını değerlendiren Karapınar, kaçırdıkları pozisyonlardan dert yandı.

Şu anda yapabilecek bir şey olmadığını kaydeden , "İlk yarı iyi oynadık, 3-4 tane kaçırdığımız pozisyon var, bunları atmalıydık. 2. yarı hücumdayken kaptırdığımız bir top var, oradan gol yedik. Bütün hafta konuştuk ama bu bireysel hatalar bizi etkiliyor. Mağlup olduk, taraftarlardan özür diliyoruz ama şu anda yapabileceğimiz bir şey yok. Kendimizi affettirmeye çalışacağız" dedi.

"ÖLÜ TOPRAĞI VAR"
Takımı bir türlü ateşleyemediklerini kaydeden teknik adam, "Şanssızlık da var. 2. devre Mehmet'in pozisyonu var, Ozan vurdu, direkten döndü. Birkaç tane daha pozisyonumuz var. Bunları atsak farklı konuşurduk. Olmuyor, bir şekilde bir ölü toprağı var takımın üzerinde. Aslında çok kötü oynamadık ama yaratıcılık konusunda, oyuncu rotasyonu konusunda sıkıntılarımız var, inşallah bundan sonrası daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

  1. 21.06.2020
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