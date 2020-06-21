Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası hız kesmeden devam eden Süper Lig'de 28. hafta heyecanı devam ediyor. Kayserispor'u 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, üst sıralara tırmanmak adına mutlak 3 puan parolasıyla mücadele ediyor.

İLK 11'LER



KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriç.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Saat 18:30'da başlayan Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanıyor. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

14 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkan Fenerbahçe, rakibine 14 maçtır kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler oynadığı son 14 Süper Lig maçını 12 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, Eylül 2012 yılından beri kaybetmedi. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'ya konuk olduğu 15 maçın 14'ünü kazanan Fenerbahçe, gol atamadığı tek karşılaşmayı kaybederken, bu 15 maçta rakip filelere toplamda 43 gol attı.

9. RANDEVU

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 9. kez ağırlıyor. İki takım arasında Kasımpaşa'daki statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 8 müsabakadan 7'sini konuk Fenerbahçe, birini ev sahibi ekip kazandı. Deplasmandaki son 6 maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpaşa'da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 7 gol gördü. Geçen sezon Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını Fenerbahçe 3-1 kazandı. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 33 maçın 14'ünde gol atamadı. Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 19 maçta havalandırabilirken, kalesinde ise sadece 4 maçta gol görmedi.

4 İSİM SINIRDA



Kasımpaşa'da Fenerbahçe maçı öncesinde 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleci Fatih Öztürk, savunma oyuncuları Oussama Haddadi, Mickael Tirpan ve Zvonimir Sarlija; Fenerbahçe mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.



FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, hafta ortasında kupada kaybedilen Trabzonspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karapınar, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve yedek kulübesine çektiği Miha Zajc'ın yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de görevlendirdi.



Kaleyi Altay Bayındır'a emanet eden Karapınar, savunma dörtlüsünü Dirar, Falette, Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci'yi sahaya süren Tahir Karapınar, hücum kanatlarında Garry Rodrigues ve Ferdi Kadıoğlu'nu görevlendirdi. 10 numara Deniz Türüç'ü sahaya süre Tahir Karapınar'ın gol yollarındaki tercihi ise Vedat Muriç oldu.



Sarı-lacivertlilerin Kasımpaşa karşısındaki 11'i şöyle: "Altay Bayındır – Nabil Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriç."



OZAN TUFAN 11'E DÖNDÜ



Sarı-lacivertlilerde kaptan Ozan Tufan, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor maçında çeken Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli orta saha oyucusunun 2 maçlık cezası, hafta ortasında 1 maça düşürülmüştü.



GUSTAVO STOPERE



Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında savunmanın ortasında görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'un da istenilen performansı verememesi üzerine Tahir Karapınar, stoperde Falette'nin yanında Brezilyalı futbolcuya görev verdi. Yaptığı hatalarla tepkileri üzerine çeken Jailson ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.



FERDİ 10 NUMARADA BAŞLADI



Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı.



EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU



Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü.