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21 Haziran 2020, Pazar
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Kabul etmeyen yok!

Kabul etmeyen yok!

Sarı-lacivertli yönetim, 'nin ardından , , ve 'ın da kendilerine sunulan opsiyonları (Covid-19 nedeniyle maaşlarında indirim) kabul etmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetim, 'nin ardından , , ve 'ın da kendilerine sunulan opsiyonları (Covid-19 nedeniyle maaşlarında indirim) kabul etmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kruse, 20 Şubat'tan beri alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

  1. 21.6.2020
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