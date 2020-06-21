Kabul etmeyen yok!

Sarı-lacivertli yönetim, Max Kruse'nin ardından Luiz Gustavo, Dirar, Jailson ve Zajc'ın da kendilerine sunulan opsiyonları (Covid-19 nedeniyle maaşlarında indirim) kabul etmediğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Kruse, 20 Şubat'tan beri alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.