Fransız basını duyurdu! Thiago Silva'da sürpriz gelişme

Bir süre önce Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Thiago Silva, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe'ydi...

Tecrübeli futbolcu da geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'da yaptığı açıklama ile kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti. Fransız basınından L'Equipe, sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Buna göre, PSG'nin ezeli rakiplerinden Olympique Lyon defansa takviye yapmak için kolları sıvadı ve yöneticiler öncelik olarak Silva'yı belirledi. Lyon'da Jason Denayer'in yanına tecrübeli bir stoper arandığı ifade edildi. Bonservis sorunu olmadığı için de Brezilyalı futbolcuda ısrarlı olunacağı kaydedildi.

35 yaşındaki Thiago Silva, uzun yıllardır PSG'de forma giyiyordu. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Milan ve Everton'ın da bulunduğu iddia edilmişti.



