Fransız basını duyurdu! Thiago Silva'da sürpriz gelişme
Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'le (PSG) bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği açıklanan Thiago Silva, Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyleyen Brezilyalı defans oyuncusuna son talip Ligue 1'den çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Bir süre önce Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Thiago Silva, birçok kulübün transfer listesine girmişti. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe'ydi...
Tecrübeli futbolcu da geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'da yaptığı açıklama ile kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti. Fransız basınından L'Equipe, sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.
Buna göre, PSG'nin ezeli rakiplerinden Olympique Lyon defansa takviye yapmak için kolları sıvadı ve yöneticiler öncelik olarak Silva'yı belirledi. Lyon'da Jason Denayer'in yanına tecrübeli bir stoper arandığı ifade edildi. Bonservis sorunu olmadığı için de Brezilyalı futbolcuda ısrarlı olunacağı kaydedildi.
35 yaşındaki Thiago Silva, uzun yıllardır PSG'de forma giyiyordu. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Milan ve Everton'ın da bulunduğu iddia edilmişti.
- 21.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransız basını duyurdu! Thiago Silva'da sürpriz gelişme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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