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21 Haziran 2020, Pazar
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Fransız basını duyurdu! 'da sürpriz gelişme

Fransız basını duyurdu! Thiago Silva'da sürpriz gelişme

Fransız temsilcisi Saint-Germain'le () bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği açıklanan , 'nin de gündemindeydi. Kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyleyen Brezilyalı defans oyuncusuna son talip Ligue 1'den çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Bir süre önce Fransız ekibi Saint-Germain'le sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan , birçok kulübün transfer listesine girmişti. Bu kulüplerden biri de 'ydi...

Tecrübeli futbolcu da geçtiğimiz günlerde ülkesi 'da yaptığı açıklama ile kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti. Fransız basınından L'Equipe, sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Buna göre, 'nin ezeli rakiplerinden Olympique defansa takviye yapmak için kolları sıvadı ve yöneticiler öncelik olarak Silva'yı belirledi. Lyon'da 'in yanına tecrübeli bir stoper arandığı ifade edildi. Bonservis sorunu olmadığı için de Brezilyalı futbolcuda ısrarlı olunacağı kaydedildi.

35 yaşındaki Thiago Silva, uzun yıllardır PSG'de forma giyiyordu. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Milan ve Everton'ın da bulunduğu iddia edilmişti.


  1. 21.06.2020
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