Fenerbahçeli yıldız maç sonu konuştu! "Sözün bittiği yerdeyiz'' - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
21 Haziran 2020, Pazar
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Fenerbahçeli yıldız maç sonu konuştu! "Sözün bittiği yerdeyiz''

Fenerbahçeli yıldız maç sonu konuştu! "Sözün bittiği yerdeyiz''

'in 28. haftasında sahasında 'yi 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertli takımda ve mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Sezon sonu Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali, ''Sözün bittiği yerdeyiz'' dedi.

'de ve 2-0'lık mağlubiyetin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Falette, pozitif kalmaları gerektiğini söylerken, Hasan Ali ise, ''Sözün bittiği yerdeyiz'' diye konuştu.

Simon Falette: Zaaflarımız oldu, zaman zaman daha fazla adamla hücum etme fırsatı yakaladılar. Taraftarlarımız, kulübümüz için üzgünüz ama pozitif kalmalı, önümüzdeki maçları düşünmeliyiz.

Luiz Gustavo'nun performansı sorulan stoper, "Gustavo çok tecrübeli, bugün 2 gol yedik ama ileride çok top kaybediyoruz ve defansta az adamla yakalanabiliyoruz. Gustavo bir stoper olmamasına rağmen çok tecrübeli ve çok iyi oynadı." ifadelerini kullandı.

"Son vuruşlarda problem mi var? Ayrıca son dönemde de çok fazla direğe takıldığını yönünde istatistikler var" sorusunu yanıtlayan Hasan Ali Kaldırım "Öyle bir problem ilk defa duyuyorum, o zaman son vuruşları daha iyi yapmamız lazım. İlginç bir istatistik, istatistiklerin de çok önemli olduğunu sanmıyorum." dedi.

''SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ''
Hasan Ali Kaldırım ayrıca "Buraya zorunluktan geldim, söyleyecek çok şeyim de yok. Üzgünüz. Taraftarı geçen sene üzdük, bu sene de üzmeye devam ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz, umarım bir an önce toparlanırız." diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 21.06.2020
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