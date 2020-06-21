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21 Haziran 2020, Pazar
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Çok tartışılmıştı! 'dan büyük hata

Çok tartışılmıştı! Luiz Gustavo'dan büyük hata

'de 'in sakatlığı sebebi ile karşısında teknik heyet tarafından 'nun stoper mevkisinde görevlendirilmesi tepki çekmişti. Brezilyalı futbolcu maçın 55. dakikasında takımının yediği golde büyük bir hata yaptı.

'in 28 haftasında sahasında 'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takımda stoper mevkisinde görev yaptı.

TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!
Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı yıldızın stoperde oynaması Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki çekmişti.

'in sakatlığında savunmanın göbeğinde forma giyen yıldız futbolcu Kasımpaşa'nın Mame Thiam'la bulduğu golde büyük bir hata yaptı.

BASİT BİR ÇALIM YEDİ
Hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahasında Luiz Gustavo'yu çalımlayan Thiam, yerden düzgün bir şekilde topu ağlara gönderdi.

  1. 21.06.2020
  2. Güncelleme: 21.06.2020 20:26
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