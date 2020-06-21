Çok tartışılmıştı! Luiz Gustavo'dan büyük hata
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in sakatlığı sebebi ile Kasımpaşa karşısında teknik heyet tarafından Luiz Gustavo'nun stoper mevkisinde görevlendirilmesi tepki çekmişti. Brezilyalı futbolcu maçın 55. dakikasında takımının yediği golde büyük bir hata yaptı.
Süper Lig'in 28 haftasında Kasımpaşa sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertli takımda Luiz Gustavo stoper mevkisinde görev yaptı.
TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU!
Asıl mevkisi orta saha olan Brezilyalı yıldızın stoperde oynaması Fenerbahçe taraftarı tarafından tepki çekmişti.
Serdar Aziz'in sakatlığında savunmanın göbeğinde forma giyen yıldız futbolcu Kasımpaşa'nın Mame Thiam'la bulduğu golde büyük bir hata yaptı.
BASİT BİR ÇALIM YEDİ
Hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Kasımpaşa'da ceza sahasında Luiz Gustavo'yu çalımlayan Thiam, yerden düzgün bir şekilde topu ağlara gönderdi.
- 21.06.2020
- Güncelleme: 21.06.2020 20:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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