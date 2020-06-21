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21 Haziran 2020, Pazar
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18’lik Barış’la 5 yıllık imza

18’lik Barış’la 5 yıllık imza

 transferde ikinci imzayı attırdı. Yönetimin, daha önce kulübüyle ve kendisiyle anlaşılan 'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

transferde ikinci imzayı attırdı. Yönetimin, daha önce kulübüyle ve kendisiyle anlaşılan 1928 Bucasporlu Barış Sungur'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. 2002 doğumlu Sungur, forvette görev yapıyor. Kanarya daha önce Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağlamıştı.

  1. 21.6.2020
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