18’lik Barış’la 5 yıllık imza

Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı. Yönetimin, daha önce kulübüyle ve kendisiyle anlaşılan 1928 Bucasporlu Barış Sungur'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. 2002 doğumlu Sungur, forvette görev yapıyor. Kanarya daha önce Gölcükspor'dan İsmail Yüksek'i renklerine bağlamıştı.