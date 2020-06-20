Ne yaptın Kruse! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Ne yaptın Kruse!

Ne yaptın Kruse!

Ne yaptın Kruse!

’nı okuyan Max’ın kaçması şok etti. Ancak fesih sürpriz değil. ’a alışamayan Panzer’in pandemi sonrası tavırları iyice değişti.

'de Max Kruse'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü. İlk geldiğinde 'nı okuyan Alman yıldıza gösterilen sevginin abartıldığı belirtildi. Ancak ayrılığın birçok nedeni var. İlk kez dışına çıkan Max, 'ye uyum sağlayamadı. Sık sık ülkesine giden tecrübeli ismin 'memleket özlemi' çektiği ifade edildi. Poker tutkusu bilinen yıldızın ağır idmanları da hiç sevmedi, uyarılınca küstü. Pandemi sonrası tavırları iyice değişen Kruse, apandisit ameliyatı ile başkan 'u bile şaşırttı. Covid-19 sürecinde alacaklarının ödenmeyişi ise fesih için sadece bahane oldu.

WERDER BREMEN İDDİASI
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin eski kulübü Werder Bremen'e döneceği iddia edildi. Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann, konuyla ilgili soruya, "Kruse ile henüz bir görüşme yapmadık. Şu anda sezonun kalan 2 maçına yoğunlaştık. Transferi sezon sonuna erteledik" yanıtını verdi. Baumann'ın cevabı Max Kruse ile sezon bitince görüşecekleri yönünde algılandı.

TOP ARTIK YARGIDA!..
Fenerbahçe, Kruse'nin tek taraflı ayrılığını yargıya taşıyacağını duyurmuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na "haksız fesih tazminatı" talebini içeren bir başvuruda bulunulması bekleniyor. Yönetim haklı bulunursa tazminata hak kazanacak. Kruse'ye 6-12 ay futbol oynama yasağı gelebilecek. Başka takıma transfer olursa o kulüp de ceza alıp, tazminattan sorumlu tutulabilecek.

BU ADIMI ATMAK ZORUNDAYDIM
Sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, kararı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. İnsanların Türkiye'de son derece misafirperver olduğunu belirten Alman yıldız, şöyle devam etti: Ne yazık ki tüm bunlara rağmen 18 Haziran'da Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Kulübün Şubat 2020'den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.

  1. 20.6.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ne yaptın Kruse! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA