Ne yaptın Kruse!

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin yankıları sürüyor. Sosyal medyada taraftarlar ikiye bölündü. İlk geldiğinde İstiklal Marşı'nı okuyan Alman yıldıza gösterilen sevginin abartıldığı belirtildi. Ancak ayrılığın birçok nedeni var. İlk kez Almanya dışına çıkan Max, Türkiye'ye uyum sağlayamadı. Sık sık ülkesine giden tecrübeli ismin 'memleket özlemi' çektiği ifade edildi. Poker tutkusu bilinen yıldızın ağır idmanları da hiç sevmedi, uyarılınca küstü. Pandemi sonrası tavırları iyice değişen Kruse, apandisit ameliyatı ile başkan Ali Koç'u bile şaşırttı. Covid-19 sürecinde alacaklarının ödenmeyişi ise fesih için sadece bahane oldu.

WERDER BREMEN İDDİASI

Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin eski kulübü Werder Bremen'e döneceği iddia edildi. Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann, konuyla ilgili soruya, "Kruse ile henüz bir görüşme yapmadık. Şu anda sezonun kalan 2 maçına yoğunlaştık. Transferi sezon sonuna erteledik" yanıtını verdi. Baumann'ın cevabı Max Kruse ile sezon bitince görüşecekleri yönünde algılandı.



TOP ARTIK YARGIDA!..

Fenerbahçe, Kruse'nin tek taraflı ayrılığını yargıya taşıyacağını duyurmuştu. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na "haksız fesih tazminatı" talebini içeren bir başvuruda bulunulması bekleniyor. Yönetim haklı bulunursa tazminata hak kazanacak. Kruse'ye 6-12 ay futbol oynama yasağı gelebilecek. Başka takıma transfer olursa o kulüp de ceza alıp, tazminattan sorumlu tutulabilecek.

BU ADIMI ATMAK ZORUNDAYDIM

Sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse, kararı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu. İnsanların Türkiye'de son derece misafirperver olduğunu belirten Alman yıldız, şöyle devam etti: Ne yazık ki tüm bunlara rağmen 18 Haziran'da Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Kulübün Şubat 2020'den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.