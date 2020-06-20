Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de verilen corona virüsü arasından galibiyetiyle dönen , bu hafta 'ya konuk olacak. Ligde topladığı 43 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde Tahkim Kurulu tarafından kırmızı kart cezası 1 maça düşürülen forma giyebilecek. Öte yandan ev sahibi takımın da alt bölgelerden uzaklaşmak için puan ya da puanlara ihtiyacı var. Kasımpaşa, 27 hafta sonunda topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtlar...

, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başladı. 28. hafta müsabakalarıyla devam eden ligde , maçı sonrası 'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi.

Kayserispor maçında kırmızı kart gören 'ın cezası 1 maça düşürülürken, yıldız futbolcu cezasını kupa maçında çektiği için Kasımpaşa karşısında görev verildiği takdirde forma giyebilecek. Öte yandan bir sakatlığı bulunan 'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Yine takım kaptanı Emre Belözoğlu da kupa maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

21 Haziran Pazar günü oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
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