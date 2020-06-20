Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de verilen corona virüsü arasından Kayserispor galibiyetiyle dönen Fenerbahçe, bu hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Ligde topladığı 43 puanla 7. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde Tahkim Kurulu tarafından kırmızı kart cezası 1 maça düşürülen Ozan Tufan forma giyebilecek. Öte yandan ev sahibi takımın da alt bölgelerden uzaklaşmak için puan ya da puanlara ihtiyacı var. Kasımpaşa, 27 hafta sonunda topladığı 29 puanla 13. sırada yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtlar...
Süper Lig, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başladı. 28. hafta müsabakalarıyla devam eden ligde Fenerbahçe, Kayserispor maçı sonrası Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi.
Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın cezası 1 maça düşürülürken, yıldız futbolcu cezasını kupa maçında çektiği için Kasımpaşa karşısında görev verildiği takdirde forma giyebilecek. Öte yandan bir sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Yine takım kaptanı Emre Belözoğlu da kupa maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
21 Haziran Pazar günü oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- 20.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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