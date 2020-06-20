Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig, corona virüsü salgını nedeniyle verilen ara sonrası geçtiğimiz hafta yeniden başladı. 28. hafta müsabakalarıyla devam eden ligde Fenerbahçe, Kayserispor maçı sonrası Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, üst sıralara tırmanmak için sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Bu karşılaşma öncesi Fenerbahçe'ye Tahkim Kurulu'ndan iyi haber geldi.

Kayserispor maçında kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın cezası 1 maça düşürülürken, yıldız futbolcu cezasını kupa maçında çektiği için Kasımpaşa karşısında görev verildiği takdirde forma giyebilecek. Öte yandan bir sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in durumu ise henüz netlik kazanmadı. 29 yaşındaki oyuncu yetişmezse savunmanın göbeğinde Jailson ile Falette'in yer alması bekleniyor. Yine takım kaptanı Emre Belözoğlu da kupa maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

21 Haziran Pazar günü oynanacak Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat 18.30'da başlayacak. Kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.